Dramma degli ex fidanzati scomparsi La sorella di Giulia | “Lui geloso e possessivo” | il fratello di Filippo lo difende | “Non è violento”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 Da sabato scorso si sono perse le tracce diCecchettin eTuretta, i due exnel nulla benché le ricerche proseguono a spron battuto su tutto il territorio. Gli inquirenti stanno scavando anche nel rapporto che c’era tra i due,fino al mese di agosto, ma rimasti comunque in buoni rapporti. Amici e parenti hanno parlato di qualche inquietudine da parte di, ma nulla che lasciasse pensare a qualcosa di grave o di particolarmente preoccupante. L’appello disperato dei parenti diPassano le ore e cresce l’angoscia per le sorti dei due ragazzi, ai quali i genitori hanno rivolto un appello per tornare a casa. Gino Cecchettin, padre di ...