Dopo la precettazione Salvini vuole cambiare le norme sugli scioperi | “Il Paese deve correre Non possiamo dipendere da Landini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Matteomodificare leche regolano gli. Al quarto giorno di scontro con i sindacati elaordinata contro la mobilitazione dei trasporti promossa da Cgil e Uil del prossimo 17 novembre, il ministro delle Infrastrutture alza il diro e annuncia di voler modificare i termini di un diritto sancito dalla Costituzione. Lo fa davanti alla platea di Federmanager, riunita in assembla annuale a Roma. “Sto lavorando al diritto di sciopero, che peròessere contemperato al diritto del lavoro e della sicurezza. Ilnon ha bisogni di blocchi, ha bisogno di”, dice il ministro delle Infrastrutture. E ancora, aggiunge: “La legge me lo permette, non abbiamo bisogno di blocchi, fermi e ...