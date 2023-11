Dopo Djokovic | Sinner mette Rune nel mirino | la sua è la rivincita dei buoni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Mentre lui guadagnava il letto a orari da Club to Club (festival di musica elettronica), il suo prossimo avversario era avvolto nelle coperte e sonnecchiava da ore. Per questo il grande dubbio che ha sfiorato chiunque abbia visto la partita di Jannikcontro Novakdell'altra sera è stato: ma ne è valsa davvero la pena? La domanda è chiaramente pretestuosa: chiunque, d'istinto, risponderebbe che battere il numero uno al mondo per la prima volta in una cornice casalinga, con i popopopopopo a favore, vale qualsiasi sforzo. Fosse anche disperdere tutte le energie residue. Eppure non è peregrina. Perché il grande paradosso della vittoria arrivata in oltre tre ore di partita è che non è affatto decisiva ai fini della qualificazione alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Anzi. L'entusiasmo è stato frenato dalla constatazione che: okay ...