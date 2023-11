Donna strangolata | il figlio sorvegliato a vista in carcere

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ in un reparto speciale deldi Santa Maria Capua Vetere, controllato adalla polizia penitenziaria per evitare gesti di autolesionismo o estremi, il 29enne Francesco Plumitallo, arrestato ieri per l’omicidio della madre Patrizia Vella Lombardi ( conosciuta con il nome di Rosa), che il giovane ha strangolato in casa, a Capodrise (Caserta), confessando poi il delitto a Polizia di Stato e Procura. La particolare attenzione della polizia penitenziaria è dovuta alle precarie condizioni di salute del 29enne, in cura da tempo presso il Centro di Igiene Mentale di Marcianise, e prima da un psichiatra di Casagiove. Il 29enne comparirà domani davanti al Gip per la convalida dell’arresto. Nel corso del primo interrogatorio reso ieri dopo essere stato portato negli uffici del Commissariato di Marcianise, Plumitallo (difeso ...