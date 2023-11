(Di mercoledì 15 novembre 2023) Educazione sentimentale e sessuale nelle scuole e azioni concrete da parte di chi ci governa: contro i femminicidi e la violenza di genere bisogna agire subito. Con il suo film da record, C'è ancora, Paola Cortellesi porta tutti e tutte a ragionare su uno snodo fondamentale della società di oggi: la rivoluzione femminista per tutti.

Domani è adesso Vanity Fair Italia

Paola Cortellesi, protagonista della storia di copertina del nuovo ... Media Key

Luca D'Angelo sarà il nuovo allenatore dello Spezia. In serata trovato l'accordo con il tecnico abruzzese, che prenderà il posto di Massimiliano Alvini con il compito di salvare una squadra che è oggi ...Ascolta il podcast del Fatto di domani SCIOPERO DEL 17 NOVEMBRE, SALVINI CONVOCA I SINDACATI, CHE LO SNOBBANO. COME FUNZIONA L’ASTENSIONE DAL LAVORO IN EUROPA. Ieri la Commissione di garanzia sugli sc ...