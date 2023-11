... salvo qualche rara eccezione, che rafforza il ruolo di Capitale dell'per l'aiuto che ne ... e la previsione di avvio operativo della produzione nel marzo 2025in parallelo con l'impiego ...

Dl energia: procede esame ordini del giorno, voto finale tra stasera ... Il Tirreno

Dl energia: procede esame ordini del giorno, voto finale tra stasera e domani mattina La Sicilia

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Prosegue in Aula alla Camera l'esame degli ordini del giorno sul decreto legge energia, sul quale ieri il Governo ha ottenuto la fiducia. Il voto finale sul provvedimento ...Trip userà la sua energia magica per incoraggiare Elia a superare diversi ostacoli, chiedendo a sua volta al ragazzo un piccolo aiuto per tornare a casa, in tempo per il 24 dicembre… I riferimenti di ...