Dl Concorrenza | Bitonci Lega | ' legge strategica per imprese e famiglie'

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Approvato in aula Senato il ddl, un provvedimento importante per la tutela dei consumatori e la salvaguardia del nostro commercio. Grazie al lavoro della IX Commissione del Senato e dei relatori, abbiamo incrementato le garanzie per i consumatori nei contratti di servizio a tacito rinnovo; promosso l'utilizzo dei contatori intelligenti, per agevolare il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia elettrica; tutelato le attività degli ambulanti attraverso il rinnovo decennale delle concessioni, una riforma attesa da molti anni, che finalmente dà certezze ad un settore particolarmente colpito dalla crisi e dalla pandemia e che nel giro di un paio d'anni ha visto scomparire 20mila delle sue unità". Lo dichiara il sottosegretario dellee del Made in Italy, Massimo, ...