Incassata la sua prima sconfitta dopo 19 vittorie consecutive, Novakha così commentato in conferenza stampa il match perso contro Jannik Sinner: "L'ultima ... Ma lapiù grande è ...

Djokovic: "La differenza l'ha fatta il coraggio di Sinner" SuperTennis

Tennis, ATP Finals - Djokovic post sconfitta con Sinner: "Jannik più ... Eurosport IT

«Olé, Olé, Olé, Sinnèr, Sinnèr, Sinnèr». Come sottrarsi al coro da stadio dei 12 mila del Pala Alpitour di Torino Come estraniarsi dal legittimo tifo per l’eroe di casa, un campione giovane ed esempl ...TENNIS, ATP FINALS - Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa a margine della vittoria con Djokovic: "L'atmosfera sapevo che mi avrebbe aiutato" ...