Djokovic-Hurkacz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Novakaffronterà Hubertnella fase a gironi delle Atpdi, in programma dal 12 al 19 novembre. Un po’ era nell’aria che il polacco potesse fare il suo debutto in questeed effettivamente sarà così, impegnato contro il numero uno al mondo nella terza e ultima giornata di Round Robin per il girone verde.non ha alcuna chance di superare il turno e giocherà sostanzialmente per prendere 200 punti nel ranking e il per il cospicuo assegno, oltre ovviamente a voler ben figurare.nonostante la sconfitta con Sinner ha ancora ottime chances di superamento del turno: una vittoria in due set gli permetterebbe di essere tranquillo senza dover aspettare l’esito del match serale. RISULTATI E ...