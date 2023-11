Djokovic a Sinner | ' Hai giocato una partita fantastica'

Al termine di un match memorabile Jannikbatte in tre set il numero 1 al mondo Novak(7 - 5 6 - 7 7 - 6) e pone una serissima ipoteca su un posto nelle semifinali delle Atp Finals in corso al Pala Alpitour di Torino. Jannik ...

Sinner-Djokovic, il match dell’Atp finals di Torino: Jannik vince in tre set 7-5 | 6-7 | 7-6 Corriere della Sera

Jannik Sinner e Novak Djokovic alle Nitto Atp Finals di Torino: una partita epocale. È la prima volta che il tennista numero 4 al mondo batte il re dei re. Per l'altoatesino era un altro ostacolo dopo ...