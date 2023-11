Djokovic a Sinner | ' Hai appena giocato una partita fantastica'

La striscia di vittorie di Novaksi è fermata a 19 partite, grazie alla vittoria di Jannik, beniamino di casa, per 7 - 5 6 - 7(5) 7 - 6(2), ottenuta da un pubblico di parte alle ATP Finals di Torino. In conferenza ...

Sinner-Djokovic, il match dell’Atp finals di Torino: Jannik vince in tre set 7-5 | 6-7 | 7-6 Corriere della Sera

Sinner Djokovic: la diretta della partita di oggi alle Atp finals la Repubblica

Djokovic ha provato in tutti i modi a destabilizzare Sinner non solo a suon di colpi, ma anche con i classici mind games. Reazione da campione per il tennista italiano. Freddo, anzi glaciale. Jannik ...Sinner, per la semifinale alle Atp Finals serve un altro sforzo contro Rune: anche il numero di game vinti può diventare decisivo ...