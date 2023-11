Disgelo tra Usa e Cina | a San Francisco l' incontro tra Biden e Xi | focus su clima e geopolitica

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Lo scopo dei due presidenti Entrambi avevano bisogno di una tregua, il primo per motivi politici, il secondo per ragioni economiche:vuole evitare un conflitto aperto con Pechino nel bel mezzo ...

Ripristino della hotline militareMedioriente e Ucrainai risultati dati per acquisiti alla vigilia, il ripristino della hotline militare, cancellata da Pechino dopo la controversa visita ...

Una stretta di mano, sorrisi di rito e quattro ore di faccia a faccia in una scenografica residenza alle porte di San Francisco per avviare il disgelo tra Usa e Cina. Non un reset, ma una ripresa del.Washington – Una stretta di mano, sorrisi di rito e quattro ore di faccia a faccia in una scenografica residenza alle porte di San Francisco per avviare il disgelo tra Usa e Cina. Non un reset, ma una ...