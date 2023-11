Di Gennaro | «Lautaro Martinez-Thuram clamorosi Miglior coppia»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Antonio Dimette a paragone su TMW Radio le coppie d’attacco di Inter e Roma. In questo momento duello impari, soprattutto considerando il neo-arrivato Marcus. ATTACCO – Antonio Distravede per ladell’Inter: «Adoro Dybala, maè unaclamorosa. Il francese è stato un colpo incredibile per come si è inserito nel nuovo campionato. Ovviamente per uno straniero non è mai semplice. Salta l’uomo, svaria molto perché non dà punti di riferimento. Questi due formano ladella Serie A, poi è ovvio che Lukaku-Dybala devono tornare in forma e crescere a livello realizzativo. L’argentino non è continuo, gli infortuni non gli hanno consentito di arrivare al ...