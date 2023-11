DelFes | Crotti si presenta | “Orgoglioso di essere ad Avellino”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ufficialmente cominciato il nuovo corso dellacon coach Alessandro. Nella mattinata, il trainer nativo di Crema è statoto nel ventre del Pala Del Mauro. Il tutto alla presenze del presidente, Gennaro Canonico, del vice presidente, Giuseppe Lombardi, e del general manager, Antonello Nevola. “Il mio primo pensiero va certamente ad Andrea Crosariol – afferma– Che ha fatto un buonissimo lavoro. Non è mai bello quando succede una cosa del genere, si entra in corsa, sia per chi va, sia per chi arriva. Sono ben felice diqui ad, una piazza storica per la pallacanestro. Qui c’è un progetto in grande crescita. Per un allenatore è una soddisfazione immensa avere la chiamata da un club del ...