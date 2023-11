Decreti legge a novanta giorni. Oltraggio alla Costituzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La giurista Vitalba Azzollini sul quotidiano Domani racconta del disegno dicostituzionale presentato da Adriano Paroli (FI) che si sta discutendo in Commissione al Senato. Si vorrebbe modificare l’articolo 77 dellaestendendo da 60 a 90il termine per convertire in Parlamento i. La destra vorrebbe modificare l’articolo 77 dellaestendendo da 60 a 90il termine per convertire in Parlamento iLo strumento pensato dai padri costituenti per intervenire solo in casi “straordinari di necessità e urgenza” è diventato nel corso degli anni la normalità con sui si delega al governo anche l’attività legislativa oltre che esecutiva. La presidente del Consiglio Giorgia ...