De Paul apre alla Juve | il nodo formula e l’idea dell’Atletico | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) 2023-11-15 17:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Non è stato semplice, per Rodrigo De, impattare con il mondo Atletico Madrid: differenti richieste tattiche, una disposizione che in un primo momento non valorizzava appieno il suo estro. Fare l’interno di centrocampo in una linea a quattro, in tutta franchezza, lo sviliva.giusta l’ha avuta dopo un po’ Diego Simeone, che ha deciso di passare al 3-5-2 e restituito a Dequella posizione da mezzala che l’aveva consacrato in Italia, con la maglia dell’Udinese, con un’evoluzione dal precedente ruolo di trequartista/esterno. Più di due anni da titolaree un Mondiale vinto da protagonista, ora i tempi sono maturi per un’ulteriore svolta nella sua carriera. DI NUOVO BIANCONERO – E ...