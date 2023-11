De Nicola | “Il Napoli si riprenderà | Mazzarri farà bene”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Alfonso De, ex medico sociale del-anche ai tempi di-, ha rilasciato un’intervista apress.Queste le sue parole: Come ha accolto Deil ritorno di? Crede che riesca a mettere una pezza in questa situazione burrascosa? “Ilsi. Si risolve tutto. Walter non lo sento da parecchio, ma che piacere il suo ritorno. Era proprio quello che ci voleva. Gli anni scorsi fece la stessa cosa quando sostituì Donadoni. Credo che riesca a salvare il. La squadra sarà fortissima nel girone di ritorno, ha avuto solo uno sbandamento”. Nei suoi anni, ilnon vinse, ma ci andò molto vicino. Sarebbe accaduto lo stesso ciò che sta accadendo dopo la vittoria dello ...

... quella napoletana di Caruso e quella che lega Dalla ae Sorrento, ma anche all'America e al jazz per un jazzista nato, appunto, come Lucio Dalla. Di Fulvia Caprara Video diRoumeliotis

Dott. De Nicola: “Mazzarri è un gran lavoratore! Il Napoli sarà fortissimo nel girone di ritorno” Tutto Napoli

De Nicola: “Con Mazzarri ricordi emozionanti. Napoli è sempre stata casa sua” CalcioNapoli1926.it

Ieri Mazzarri-Day, oggi Mazzarr-Day, in casa Napoli. attesa per il ritorno dell’ex Reggina ... Tra loro, non possono mancare ex amaranto, come Nicola Amoruso. Per il bomber di Cerignola ben due ...Continua a far discutere il caso della BoboTv dopo l'addio di Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola, storici compagni di viaggio di Christian Vieri, ideatore del format web. Proprio l'ex ...