De Laurentiis ha smontato il giocattolo all’insegna del familismo | credendo di poter fare tutto da solo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) . Lo scrive Il Fatto quotidiano con Fabrizio d’Esposito. Come sperperare un tesoro di amore e credibilità (ma non soldi, anzi) in appena sette mesi. Cacciato l’improbabile franco-andaluso Rudi Garcia, sbucato dalle nebbie di un passato troppo remoto del campionato italiano, Aurelio Deinsiste sull’usato insicuro e sceglie Walter Mazzarri, che a Napoli c’è già stato due lustri fa (con buonissimi risultati) ma è reduce da una lunga parabola non proprio vincente: nel maggio del 2022 fu esonerato a Cagliari dopo aver perso sette partite su otto. In realtà il ritorno al buio di Walter il Chiagnazzaro (definito così per la sua inclinazione al lamento perenne) assomiglia a una vera e propria ridotta della Valtellina di Adl, il presidente che si è autoproclamato imperatore dopo il terzo scudetto degli azzurri. Era appunto il 4 aprile scorso quando il Napoli ...