Ddl concorrenza | via libera dal Senato | da ambulanti a poteri Antitrust | le novità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - L'Aula delha approvato il ddlcon 79 sì, 57 no e 6 astenuti. Il testo passa ora all'esame della Camera. Il disegno di legge annuale per il Mercato e lasi inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del Pnrr e contiene norme volte a garantire il raggiungimento di alcune “milestone” fissate nel quadro del Piano. Ecco leintrodotte dal ddl per promuovere lain diversi settori dell'economia italiana. Commercio ambulante su aree pubbliche - Nel settore del commercio al dettaglio si prevede l'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche tramite gare a evidenza pubblica per una maggioree trasparenza nel settore, a partire sin da subito dai posteggi non ancora ...