Davide De Marinis e Marta Brando | fuori il video di Natale magico

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 15 novembre 2023)ildi, il nuovo singolo diDe, già in radio e disponibile in digitale, il nuovo singolo diDe, è un brano dedicato a tutti i bambini del mondo. È un inno di speranza, in questo momento storico dove c’è tanto bisogno di pace, serenità e magia. La canzone scritta dadenasce due anni fa e viene realizzata durante le festività con il suo produttore Paolo Agosta che la ha arrangiata e mixata al Bunker Home Studio di Milano. Le parole di Deriguardo alla collaborazione «Quando ho fatto ...