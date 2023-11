Daniele Capezzone | il trucchetto della trimurti per rastrellare quattrini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ma quanto ci manca Mar- co Pannella! In occasionesua morte, mi capitò di scrivere che il leader radicale era stato per certi versi un po' come Picasso, e cioè un genio complesso, un protagonista di stagioni e fasi assai differenti, pur ovviamente legate da un filo di continuità: per l'artista spagnolo, il periodo rosa, quello blu, il cubismo, e così via. Ora, sarebbe certamente abusivo – da parte mia – ridurre la storia pannelliana alla sola fase che mi è più congeniale, ma altrettanto distorsivo mi pare il tentativo di altri (purtroppo largamente riuscito, tra fiction televisive, libri e memorie ufficiose, per non direderiva di troppi radicali attuali) di amputare e cassare il Pannella liberale-liberista-libertario degli anni Novanta e dei primi anni Duemila, per restituirci un'immagine parziale, esclusivamente legata ai diritti civili, ...