Da oggi obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo Strade ed autostrade | fino al 15 aprile 2024 | i tratti riguardanti la Puglia

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dadida, sudied autoitaliane. Prima di mettersi in viaggio consultare i vari gestori dei. Riguardo alla, queste leinteressate: A14 Bologna-Taranto dal chilometro 0,000 al chilometro 507,000 A16 Napoli-Canosa dal chilometro 26,570 al chilometro 127,627 Di seguito un comunicato diffuso da Anas: L’Anas comunica che dal 15 novembre 2013 al 152014, per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, sarà in vigore l’dio l’utilizzo diinvernali ...