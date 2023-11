Da Diesel le feste sono hardcore

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Come i pittori in passato andavano nelle case di tolleranza per ritrarre le donne, così i moderni fashion designer prendono ispirazione dall’universo erotico per le loro collezioni. Taboo che la moda ha sempre cercato di sdoganare, trasformandoli nella sua linfa vitale: Jean-Paul Gaultier li portava in scena sotto una lente principalmente omoerotica affidata alle righe perfettamente aderenti ai corpi scolpiti dei suoi marinai ipersessualizzati. Come lui Vivienne Westwood, con lo show SS94, ha dato libero sfogo a una Kate Moss ripresa in intimo in maglia mentre mangiava un un gelato Magnum. Per non parlare del famoso show FW96 di Gucci, che ha presentato al pubblico Tom Ford come l’indiscutibile maestro del sexy. Più recentemente un’icona del mondo a luci rosse Rocco Siffredi ha sfilato per Valentino, mentre Ilona Staller, “Cicciolina”, è stata ospite durante la runway di Bottega ...