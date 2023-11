Da Cuni a Gudmundsson e Krstovic | gli occhi delle big sui gioielli di Frosinone | Genoa e Lecce

(Di mercoledì 15 novembre 2023) 15, 14, 14. No, non stiamo dando i numeri. O meglio, stiamo evidenziando un dato che certifica la qualità di tre progetti. 15,...

TOP:va sempre schierato. Bene Folorunsho FLOP: Djuric puà avere problemi RISCHIATUTTO: ... Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Ibrahimovic, Reinier, Soulé;. ...

La Top11 della 12° giornata: pronti a sorprendere in difesa StatoQuotidiano.it

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: dodicesima giornata ... CalcioMercato.it

15, 14, 14. No, non stiamo dando i numeri. O meglio, stiamo evidenziando un dato che certifica la qualità di tre progetti. 15 Frosinone, 14 Genoa, 14 Lecce, questo dice la Serie A dopo 12 giornate ...Dalla collaborazione tra Stato Quotidiano e Fantapazz nasce l’articolo sulla Top11, i migliori giocatori da schierare in serie A giornata per giornata nel tuo fantacalcio. Kyriakopoulos ed Ostigard so ...