(Di mercoledì 15 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto presso la Camera di Commercio di Roma il convegno “La sostenibilità nel mondo farmaceutico. Il valore sociale, ambientale ed economico” promosso dae Federfarma. Al centro del dibattito, il grande processo di trasformazione che caratterizza sempre di più il ruolo della farmacia e del farmacista, considerato daglini un professionista al quale rivolgersi per la gestione della propria salute. Il tema della sostenibilità nelle sue diverse direttrici, sociale, economica e ambientale, e degli investimenti in innovazione farmaceutica, assume una particolare centralità nell'ottica di migliorare le condizioni di vita dei pazienti.In questo contesto, inoltre, è sempre più evidente la stretta correlazione tra inquinamento, cambiamento climatico e malattie respiratorie. IRC ...

È quanto ha affermato Raffaello Innocenti, CEO di, a margine del convegno "La sostenibilità nel mondo farmaceutico. Il valore sociale, ambientale ed economico" promosso da...

Chiesi Italia, Innocenti: "Sostenibilità è nel DNA del Gruppo. Al via tre progetti" LA STAMPA Finanza

Da Chiesi Italia e Ferderfarma 3 progetti per la neutralità climatica Il Tempo

Gemmato (Ministero della Salute): "In legge di bilancio impegno del Governo per sostenibilità della filiera farmaceutica" Nasdaq 14.094 INV.Al Pirellone sfiduciata la presidente dell'Arpa Lo Palo (in quota Fdi): passa la mozione delle opposizioni.