Cuzzilla Federmanager | “Impensabile Paese competitivo senza persone capaci”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – "Competenza e competitività sono i due elementi su cui verterà questa mia relazione. Sono l’uno causa ed effetto dell’altro, perché non è possibile immaginare unche non si affidi a. Quindi partirò dall’ambizione di un’Italia competente per svelare a gran voce due, tre paradossi su cui stiamo pericolosamente capitolando. E poi affronterò il tema di come, a partire dalla competenza, abbiamo ancora chances di costruire un’Italia competitiva. Il primo paradosso sulla competenza è che tutti la invocano, in pochi la riconoscono e sempre in meno la premiano. Per ristabilire il valore della competenza, bisogna capire di cosa essa si compone: un buon livello di istruzione innanzitutto, talento in molti casi, esperienza sempre, e riconoscimento da parte dei propri pari". Così ...