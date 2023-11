(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - "N onun ...

"N on vogliamo un mondo in cui gli ospedali si possono bombardare ". Tommaso Della Longa , portavoce diinternazionale, ospite di Otto e mezzo su La7. Ricorda anche le vittime tra il personale sanitario die Mazzalunanei raid di queste settimane. Lilli Gruber gli chiede ...

Croce Rossa: 'Non vogliamo un mondo in cui si possono bombardare gli ospedali' TGLA7

"Comunicare senza frontiere": l'evento di Croce Rossa Italiana Regione Lombardia ed Ente Nazionale Sordi dedicato ... TGCOM

Blitz militare di Israele all'ospedale al Shifa, Tommaso Della Longa (il portavoce della Croce Rossa internazionale): "Gli ospedali dovrebbero essere dei santuari, quelle di oggi sono immagini e ...I fondi saranno impiegati per la struttura “House of Heroes” che accoglie i bambini in cura al Gaslini e le loro famiglie ...