Sul dolente tema delle liste d'attesa per la sanità lombarda, giusto ieri Guido, assessore al Welfare di Regione Lombardia, durante la sesta edizione del Milano Life ...ha contratto ile ...

Covid, Bertolaso “Sui nuovi vaccini la Lombardia è pronta” Radio Lombardia

Covid: su 9 milioni di vaccinati soltanto 96 reazioni gravi. Bertolaso: "Demolite le teorie no-vax" TGR Lombardia

Un signore over 60 lo scorso 3 novembre ha fatto una prenotazione per una visita oculistica di controllo, con il ticket, in una struttura sanitaria ...MILANO (ITALPRESS) - A margine dell'evento "Milano Life Science Forum", organizzato da Assolombarda, Guido Bertolaso, assessore al Welfare ...