Cosa resta di Blade Runner? – La prima puntata di Ottanta Nostalgia VIDEO

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Forse Roy Batty aveva torto. Forse non tutto è andato perduto nel tempo come lacrime nella pioggia. Qualè rimasto eccome. E lo fa fatto sottoforma di ricordi, scene, immagini, frasi che ci hanno segnato per sempre. Ed è a tutto questo che abbiamo dedicato la nostra nuova (e parecchio scintillante) rubrica YouTube. Si chiamae, come il suo nome fa vagamente intuire, sarà tutta dedicata ai grandi fenomeni degli anni: film, serie tv, cartoni animati. Un decennio magico, duro a morire, che ha segnato l’immaginario collettivo con una marea di personaggi e prodotti entrati di prepotenza nelle nostre vite. Il primo episodio, raccontato dal nostro Giuseppe Grossi, Manuel Enrico (caporedattore di Cultura Pop) ed Emilio Cozzi (giornalista di Wired, Radio 24 e L’Espresso) direttamente dalle mura del ...