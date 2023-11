Cosa fare a Roma nel weekend sabato 18 novembre e domenica 19 novembre 2023

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In cerca di idee suneldi18 e19? Allora siete nel posto giusto. Ecco tante segnalazioni di eventi interessanti per trascorrere il fine settimana nella capitale. Dove soffia già aria di festa.tra mostre e musei Volete approfittare del prossimo fine settimana per visitare una delle grandi mostre in corso a? Ecco i nostri suggerimenti. A Palazzo Bonaparte è in corso una delle più grandi mostre mai tenute in Italia su quel genio di Escher. Tra strabilianti prospettive e sorprendenti effetti ottici, tra natura e architettura, la visita alla mostra su Escher asarà un viaggio della mente anche grazie alle ...