Cosa è l’Equal Pay Day | da questo giorno le donne lavorano gratis

(Di mercoledì 15 novembre 2023) C’è un passaggio eloquente, nel film – successo – di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, in cui la protagonista Delia, in uno dei suoi tanti lavoretti quotidiani per racimolare soldi per la sua famiglia (da consegnare interamente al marito-capo famiglia Ivano), si trova a confrontarsi con il padrone di un negozio in cui si vendono e riparano ombrelli. Qui lei, dipendente ormai da tempo, “rodata” ed esperta, si trova a far da insegnante al nuovo apprendista, un giovane ragazzo mandato a ‘imparare il mestiere’ dalla famiglia che, guarda caso però, guadagna già il doppio di lei. alla sua richiesta di chiarimenti al titolare, la risposta è quntomai significativa: “Ma quello è omo!“. Paola Cortellesi in una scena del film “C’è ancora domani”Se nel Dopoguerra questa disparità di genere era non solo evidente quanto accettata e perpetrata dall’intera società, oggi, invece il disequilibrio di ...