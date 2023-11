Cosa aspettarsi dal nuovo Napoli di Mazzarri

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Qualche settimana fa Walterha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Una lunga chiacchierata in cui il tecnico di San Vincenzo ci ha tenuto ad appuntare i suoi meriti e ha discusso di come il suo carattere lo abbia portato spesso ad essere frainteso. In maniera quasi profetica si è parlato anche di un suo ipotetico, all’epoca ancora improbabile, se non impossibile, ritorno anon ha nascosto il suo amore per la città e la squadra, che ha detto di aver studiato con particolare interesse. Gli piacerebbe proporre un calcio simile a quello di Spalletti ma in carriera, a suo dire, non ha mai avuto i mezzi per poterlo imbastire: «Io il 4-3-3 non ho mai potuto farlo perché non avevo i giocatori adatti». Una dichiarazione inaspettata, da parte di un allenatore che in passato ha sbandierato con orgoglio il ...