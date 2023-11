(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bergamo. Ladel, tra storia, sfide future e rapporto con il mondo della. Con i racconti di scrittori e intellettuali, in programma dal 22 al 25 novembre ‘: il‘, la nuova iniziativa promossa dal Comune di Bergamo, ‘Città creativa Unesco per la’. Gli appuntamenti dell’evento avranno luogo nelle suggestive cornici del Teatro alle Grazie e dell’Auditorium di Piazza Libertà a Bergamo. L’obiettivo del progetto è quello di proporre un insieme di iniziativeli che raccontino il, la sua storia e le sfide che l’immediato futuro presenterà, attraverso il lavoro di scrittori e intellettuali che hanno affrontato questo tema. Attraverso ...

A Roma i ristoranti stellati sono 17: Zia, Pulejo, Pipero, Per Me, Moma, Imàgo, Glass Hostaria, Marco Martini, Idylio by Apreda, IlTroiani, Aroma, All'Oro, tutti con una stella. Ne hanno ...

Convivio 2023: il cibo nella cultura, tra gastronomia e letteratura BergamoNews.it

Notizie e appuntamenti – 30 ottobre 2023 Eurispes

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Il racconto legato al cibo, la sua storia e le sfide in serbo per l’immediato futuro, sono i temi della prima ...Se ne parla così in una nota di un “Convivio d’Autunno convincente, insolito e speciale, quello vissuto insieme all’Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Avezzano, la sera del 7 novembre, al ...