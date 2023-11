Convegno a Pozzuoli | l' Italia guarda all' ipersonica

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ha avuto grande successo ildedicato al volo ipersonico organizzato presso l'Accademia Aeronautica di(Napoli) nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario dell'Arma Azzurra. L', come membro dell'Agenzia Spaziale Europea, torna quindi a sperimentare il volo ad altissima velocità, più volte quella del suono, dopo essere stata pioniere di questa, ai tempi ipotetica tecnologia, negli anni Venti e Trenta con l'opera di Antonio Ferri, anch'egli ufficiale della Regia Aeronautica, poi partigiano e trasferitosi negli Usa nell'abito dell'operazione Paperclip degli alleati. Ildi ieri, al quale hanno partecipato relatori di alto livello, ha spiegato sia quali sono le tecnologie necessarie per realizzare missili e vettori ipersonici, sia quali sono i motivi che spingono questa ricerca in tutto ...