Continuità e neutralità energetica | il jolly si chiama nucleare L’annuncio di Pichetto

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sole, vento, idrogeno e. Questa la strada maestra da imboccare per offrire all’Italia una prospettiva di lungo periodo nel dossier energetico, che vada al di là dell’emergenza gas legata alle guerre e alle crisi geopolitiche, ma che abbracci idealmente imprese, cittadini e infrastrutture. Lo ha spiegato nei dettagli il ministro dell’ambiente e della sicurezza, Gilberto, sottolineando che è il paradigma che deve cambiare prima di cambiare le misure da attuare. Energivori Dal 1 gennaio 2024 sono previsti alcuni sostegni alle imprese energivore, nello specifico quelle che hanno un consumo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh all’anno. L’Unione europea ha modificato le linee guida sugli aiuti di Stato a scopi ambientali, per questa ragione il governo ha dovuto aggiornare la normativa italiana adeguandola ...