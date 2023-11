Confindustria | corsa a due tra Orsini e Marenghi Ma la battaglia è sui vicepresidenti E su Luiss e Sole

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Continua un movimento lento, per certi versi fine a se stesso, dalle parti di Viale dell’Astronomia. Ogni tanto qualcuno si sveglia, prova a far sentire la sua voce, ma poi si torna in una sorta di sopore che tutto avvolge. Sembra che manchino anni alla scelta del prossimo presidente di. E invece no: alla fine di gennaio verrà stabilito il comitato dei saggi che riceverà le autocandidature. Da lì il processo prevede che vi sia un consiglio generale, a fine marzo, che stabilirà chi – tra i pretendenti – avrà ottenuto il quorum per essere votato. E infine, a maggio, si proclamerà il vincitore. Insomma, i due mesi che iniziano oggi saranno fondamentali per il futuro di un’istituzione che in questo momento sta vivendo una fase di appannamento. E dunque, i cosiddetti “piccoli” provano ad alzare la voce, ma immaginare che possano essere loro i grandi elettori ...