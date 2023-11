Condannato a Tre Anni e 6 Mesi per Maltrattamenti in Famiglia | Verdetto del Tribunale di Chieti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 15 novembre 2023)- Un uomo di 39è statoa tree 6di reclusione dal giudice monocratico deldi, Maurizio Sacco, in seguito alle accuse diine lesioni personali inflitti alla convivente more uxorio. Nonostante la richiesta di assoluzione avanzata dal pm Roberta Capanna, il giudice ha emesso la sentenza di condanna. L'accusa riguarda eventi verificatisi tra il 2015 e il 2019, durante i quali l'uomo avrebbe ingiuriato, minacciato e percosso la donna in accessi di ira immotivati o per futili motivi, causandole lesioni personali guaribili in sette giorni in una circostanza e in dieci giorni in altre due. In un altro caso, un uomo di 46è stato ...