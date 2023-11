Condannati i trapper Baby Gang e Simba La Rue

(Di mercoledì 15 novembre 2023) AGI - Il Tribunale di Milano ha condannato i, alias di Zaccaria Mohuib, eLa Rue, alias di Mohamed Sadia Lamine, accusati insieme altre sei giovani del loro gruppo della rissa del 3 luglio 2022 in zona corso Como in cui furono gambizzati e rapinati due ragazzi di origine senegalese. I giudici della settima sezione penale hanno inflitto una condanna di 5 anni e 2 mesi ae 6 anni e 4 mesi perLa Rue. Pene più alte rispetto a quelle chieste dalla pm Francesca Crupi, titolare dell'inchiesta dei carabinieri della compagnia Duomo e i poliziotti della Squadra mobile. Tutti e due erano accusati di rissa, rapina, lesioni e porto di armi da sparo. Con i due isono statianche altri sei ...

anche gli altri imputati Eliado Tuci (4 anni e 6 mesi) e Pape Loum (4 anni e 5 mesi), 4 ... coordinate dal pm Francesca Crupi, il gruppo legato ai dueavrebbe teso un agguato a due ...

I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio del 2022, in via di Tocqueville, attorno a Corso Como: nella sparatoria rimasero feriti due senegalesi ...Pene fino a 5 anni e 8 mesi anche per altri membri della ‘crew’. Nella sparatoria, in piena zona della movida, erano stati gambizzate due persone ...