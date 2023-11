Concorso Vigili del Fuoco | 212 posti anche senza Diploma

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Si tratta certamente di un periodo fortuito per tutti coloro che desiderano lavorare nel Corpo Nazionale deidel, dal momento che sono stati indotti diversi bandi diper l’assunzione di addetti da inserire in diverse aree. Per quanto riguarda gli Ispettori logistico-gestionali, per i quali si contano ben 189vacanti, ne abbiamo già parlato nell’articolo linkato, dove forniamo tutte le informazioni relative le prove previste e consigli utili per prepararsi al meglio. Ma non si tratta dell’unico bando pubblicato, in quanto il sito ufficiale deidelfa sapere che ci sono 212disponibili per ottenere la qualifica iniziale di operatore e assistente,che sia necessario avere una laurea o un ...