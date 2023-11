Concorso Vigili del Fuoco | 189 posti per Ispettori Logistico Gestionali

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 15 novembre 2023) È stato indetto il bando dipubblico per esami per la copertura di 189come, da inserire nel Corpo Nazionale deidel; restano ancora pochi giorni per poter inviare la domanda attraverso il portale ufficiale dell’ente. Glisi occupano sostanzialmente di attività amministrative e contabili, collaborando nella loro gestione e controllo. Non solo, le loro funzioni coinvolgono anche gli archivi, la cassa e il servizio allo sportello, nonché la formazione del personale deidel, partecipando talvolta alla commissione d’esame, chiaramente in relazione alla qualifica. Nei prossimi ...