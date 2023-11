Concorso Matteotti per le scuole | a cento anni dalla morte | elaborati entro il 29 febbraio

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il Ministero dell'istruzione e del merito - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico, la Fondazione Giacomo- ETS e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus indicono, per l'anno scolastico 2023/2024, la nona edizione delnazionale "PER LE" rivolto agli alunni dellesecondarie di primo e di secondo grado. L'articolo .