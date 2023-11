Concorso ImagineEU | ai vincitori un viaggio studio a Bruxelles | scadenza 13 dicembre

... un vero boom dallIPO vale il doppio IPO & OPA: Arriva SBE Varvit ma Servizi Italia esce SIAMO EUROPA: parte Young European Heritage Makers! Idee giovani per UE Futura: ecco il...

Al via 'ImagineEU', un concorso per studenti della scuola secondaria Rappresentanza in Italia della Commissione europea

#CaffèEuropeo | Concorso ImagineEU: immaginate il cambiamento ... ivl24

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta l’UE sono invitati a partecipare al concorso ImagineEU creando e condividendo un breve video su un’idea innovativa che migliorerebbe le ...