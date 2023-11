Concorso ASL di Potenza | 12 Posti per Fisioterapisti

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) diè stato ufficialmente bandito unPubblico basato su titoli ed esami. Questa iniziativa mira a coprire 12 posizioni pernell’ambito dell’area dei professionisti della salute, con contratto a tempo indeterminato. ASL diper 12In ottemperanza alla deliberazione del Direttore Generale numero 2023/00660, emessa in data 26 settembre 2023, si rende noto che è stato promosso unpubblico unico regionale. Questa iniziativa è stata implementata in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata, con l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) didesignata come capofila. Il, ...