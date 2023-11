Con quel tiro da casa sua | Di Marco ha trovato l' America

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il gol da 56 metri siglato da Diin Inter-Frosinone ha fatto discutere molti tra tifosi, addetti ai lavori, mia nonna e tuo zio. Ognuno ha il suo punto di vista. Tendenzialmente gli ex calciatori sono tutti della stessa idea: «Non voleva calciare, la postura è chiara». I tifosi dell'Inter sono di opinione opposta: «Evidentemente non lo conoscete, in passato ne ha fatti altri così». Lui conferma di averci provato davvero e festeggia così su Instagram: «Questoparte da Porta Romana, passa per Interello, Ascoli, Empoli, Sion, Parma, Verona e arriva nello stadio dei miei sogni». A prescindere da tutto voleva o non voleva? - facciamo nostra la sentenza di Frank Piantanida, docente di Pagelle a Pressing (Italia 1): «L'ha fatto apposta o no? Boh, chissenefrega, anche Colombo non sapeva che avrebbel', ...