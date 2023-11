Con “Misery” al Bellini Filippo Dini nel segno di King

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Partendo dal presupposto che non è certamente facile trasformare in opera teatrale un romanzo famoso come “” di Stephen, c’è subito da dire che il regista, è riuscito alla grande nel proposito. Giunto al teatro, nonostante le difficoltà di una storia ingarbugliata e ricca di colpi di scena, il lavoro ha mostrato