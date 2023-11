Competenze e investimenti | la doppia sveglia di Federmanager al governo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Cinque ministri, un premier e centinaia di manager per una missione comune: non perdere il treno della crescita. Che non passa poi così tanto spesso. C’era aria di tutto esaurito all’Auditorium Parco della Musica, teatro dell’assemblea 2023 di, apertasi quest’anno con un rivisitazione corale a ritmo di orchestra del celebre brano di Michael Jackson, Heal the world, subito dopo il tradizionale inno italiano. I dirigenti dello Stivale, guidati dal presidente Stefano Cuzzilla, non hanno alcuna voglia di gettare la spugna ora che la recessione bussa alla porta dell’Europa, cominciano a scaricarsi sull’economia reale i rialzi dei tassi da parte della Bce, che il debito italiano si fa più costoso e che il conflitto in Medio Oriente apre la strada a nuovi shock. Le parole d’ordine, pronunciate più volte dallo stesso Cuzzilla dinnanzi a una platea dove erano ...