Come si mangia il sushi? Le regole che vorresti conoscere

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ilè il piatto, forse, più conosciuto che arriva dalla cucina giapponese. Eppure, non tutti conoscono lelegato a questa varietà di portate a base di pesce, estremamente apprezzate non solo in Oriente, ma anche in Occidente (o almeno in Italia). Ad oggi ilsi ritrova, quasi, ad essere in combutta con la pizza (strano a dirsi, ma vero). Sempre più scelto dalle comitive da amici, ma anche per le cene romantiche, i-bar hanno reso questo piatto tipico della cucina giapponese un must in tutta Italia. Tra chi cerca di seguire la tradizione e chi inventa portate sempre più originali, forse nel nostro Paese non si conoscono, però, le veredel. Basti pensare che ne esistono varianti con tonno in scatola o pietanze totalmente sconosciute in Giappone ...