Com' è morta Caso Indi | la verità di Giordano contro i giudici

(Di mercoledì 15 novembre 2023)Gregory condannata a morte daiinglesi.questa decisione si scaglia Marioall'inizio della puntata di "Fuori dal coro" in onda il 15 novembre su Rete4. Il conduttore condanna la decisione della Corte inglese anche e soprattutto perché non viene dai genitori ma è un'imposizione legale.sottolinea le sofferenze che ha dovuto subire la bimba prima di morire. Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro Il dramma di, condannata a morte da un giudice pic.twitter.com/mEFaouSan3 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 15, 2023 "Non posso fare a meno di parlare di una bimba di 8 mesi che un giudice ha condannato a morte.sorrideva, piangeva, sgambettava.guardava mamma e papà, ...

Un'altra tragica morte sul lavoro : questa volta la vittima è Anila Grishaj, operaia di origini albanesi 26ennedopo essere stata schiacciata da un macchinario per l'imballaggio nello stabilimento di surgelati a Pieve di Soligo , in provincia di Treviso . Non sono ancora note le cause della morte, ma al ...

Anila come Luana, morta a 26 anni. Le 761 (inaccettabili) vittime del 2023 Avvenire

Anila come Luana, muore in fabbrica uccisa dal macchinario LA NAZIONE

La scorsa settimana il governo Meloni le aveva concesso la cittadinanza per consentirle di essere trasferita al Bambin Gesù di Roma. Nonostante questo le… Leggi ...In un'intervista a Euronews a Tel Aviv, Gil Dickmann ricorda i momenti terribili dell'attacco di Hamas del 7 ottobre nel kibbutz Bee'ri e chiede al governo di Israele di fare di tutto per il rilascio ...