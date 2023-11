“Come fai ad andare in bagno?” - Elisabetta Canalis super sexy con la tuta di pizzo replica così

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 15 novembre 2023)è stata protagonista di un esilarante botta e risposta sulla sua pagina Instagram. L’episodio è scaturito dalla pubblicazione di alcune foto in cui la showgirl si mostrava con una tutina inmoltoper un famoso marchio di intimo. Uno scatto che in molti hanno apprezzato sottolineando quanto fosse sensuale. L’ex velina a 45 anni può vantare un fisico mozzafiato, grazie anche al duro esercizio fisico a cui si sottopone quotidianamente per passione, insieme ad un’attenzione particolare per l’alimentazione.vive a Los Angeles dove nel 2015 è nata sua figlia Skyler Eva, avuta dall’ex marito Brian Perri, chirurgo spinale statunitense. Da un po’ di tempo si vede sempre più spesso in Italia dove sta portando a termine alcuni ...