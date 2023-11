Colpani | «Bastoni? Ho un rapporto da una vita con lui L’Italia…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023)rivela il grandedi amicizia tra lui e Alessandro, difensore dell’Inter. Il brianzolo piace ai nerazzurri sul mercato.DI? Durante la diretta live dai canali ufficiali della FIGC in Nazionale, Andrearivela il suo grandecon l’interista Alessandro: «Chi mi ha accolto nel gruppo? Alessandro, perché ovviamente ho unda unae mi ha fatto inserire lui nel gruppo. Al matrimonio di Ale, furono tre giorni bellissimi ed emozionanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...